Rivais pelo Nordestão, Fortaleza nunca perdeu como mandante para o Moto Club

Marinho, atacante do Fortaleza, deve ser titular contra o Moto Club nesta quinta-feira, 23 / Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Adversários nesta quinta-feira, 22, o Fortaleza nunca perdeu para o Moto Club-MA atuando como mandante. Foram 11 jogos neste contexto, com dez vitórias do Leão e um empate. A última vez que se enfrentaram na capital cearense, porém, foi há oito anos, pela Série C de 2017.

Em números gerais, as equipes já disputaram 24 partidas, com 12 vitórias do Fortaleza, sete empates e cinco triunfos do Moto Club. O encontro mais recente ocorreu pela Copa do Nordeste de 2019, em duelo disputado no Maranhão e que terminou 1 a 1.