David Luiz é recebido com festa pela torcida do Fortaleza no aeroporto

David Luiz desembarcou em Fortaleza na madrugada desta terça-feira, 21 / Crédito: Reprodução/Fortaleza EC

Novo reforço do Fortaleza para 2025, David Luiz desembarcou na madrugada desta terça-feira, 21, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. O zagueiro de 37 anos foi recepcionado com entusiasmo pela imensa massa tricolor, que compareceu em peso ao aeroporto. Acompanhado por Alex Santiago, diretor da SAF do Fortaleza, o jogador teve um momento de interação com os torcedores e concedeu entrevista à imprensa local. O experiente defensor chega ao Leão do Pici sob contrato de dois anos, com opção de renovação por mais um ano.

Alvo antigo do Fortaleza, David Luiz fechou com o Tricolor após negociação direta com o CEO da SAF, Marcelo Paz, de quem é amigo pessoal. O atleta paulista chega ao Pico para reforçar o setor defensivo do clube, que já conta com Brítez, Cardona, Kuscevic, Titi e o argentino Gastón Ávila.

"Eu estou com a mesma ambição de quando eu não tinha nenhum título na carreira. Vou lutar bastante para poder fazer história em um time que vem se estabilizando e construindo isso. Espero que a gente possa desfrutar do melhor do esporte, que é conquistar títulos", completou o zagueiro.

Gol no Castelão em Copa do Mundo David Luiz tem boas lembranças da Arena Castelão, palco dos jogos do Fortaleza. Na Copa do Mundo de 2014, o zagueiro anotou belo gol de falta na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, pelas quartas de final. A carreira de David Luiz Revelado pelo Vitória, o zagueiro rumou ainda jovem para a Europa, onde construiu carreira. Defendeu Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal antes de retornar ao Brasil em 2021 para vestir a camisa do Flamengo.