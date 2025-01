David Luiz e Pol Fernández entram no BID e ficam aptos para estrear pelo Fortaleza

A tendência, porém, é que apenas Pol esteja disponível para enfrentar o Moto Club-MA, na quinta-feira, 23, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas

/ Crédito: Montagem feitas com fotos de Mateus Lotif / Fortaleza EC

As duas principais contratações do Fortaleza para 2025 já podem fazer suas estreias. O zagueiro David Luiz e o volante Pol Fernández foram regularizados no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta terça-feira, 21. Além deles, o goleiro Brenno também está apto a atuar.

Dessa forma, na quinta-feira, 23, diante do Moto Club-MA, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, os três estarão à disposição de Juan Pablo Vojvoda. Todavia, apenas o meia e o goleiro devem ser relacionados.