Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para estreia diante do Moto Club pelo Nordestão

Para o torcedor que quiser comparecer ao estádio localizado no bairro Benfica, os bilhetes já estão disponíveis nas lojas físicas e no site Leão Tickets a partir de R$ 20. Já para o sócio-torcedor do clube, o check-in também já está liberado no site oficial.

O Fortaleza iniciou nesta segunda-feira, 20, o check-in de sócios e a venda de ingressos para a partida contra o Moto Club, que será disputada na quinta-feira, 23, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O duelo é válido pela 1ª rodada da Copa do Nordeste.

Diante do Moto Club, o Leão do Pici busca iniciar o Nordestão de 2025 com o pé direito. Neste ano, o time tricolor ficou no Grupo A do torneio, ao lado de Sport, Vitória, CRB, Ferroviário, Altos-PI, Sousa-PB e o próprio clube maranhense.

Confira os valores dos ingressos para o jogo entre Fortaleza e Moto Club: