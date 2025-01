Fortaleza registra novos contratos de Breno Lopes, Rossetto e Pedro Augusto no BID

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com os novos contratos regularizados, o trio fica à disposição para atuar diante do Moto Club-MA, nesta quinta-feira, 23, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.