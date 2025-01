Fortaleza prepara ações e venda de produtos licenciados de David Luiz

A partir da próxima quinta-feira, 23, Leão do Pici irá comercializar camisas personalizadas, numeração para aplicar em camisas oficiais e outros itens em parceria com a Volt Sports

Já em solo cearense, o zagueiro David Luiz terá novo contato com a torcida do Fortaleza na próxima quinta-feira, 23, antes do jogo contra o Moto Club-MA, no PV, e deverá ser apresentado oficialmente pelo clube na sexta, 24. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor prepara ações e também venda de produtos licenciados usado a imagem do novo reforço, que assinou contrato por duas temporadas.

No duelo de estreia da Copa do Nordeste, quinta, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas, diante dos maranhenses, o Leão já venderá copos e baldes de pipoca. Após a recepção no aeroporto, na madrugada desta terça-feira, 21, David Luiz será apresentado à torcida antes da bola rolar no primeiro jogo oficial da temporada.