Kervin Andrade é o camisa 10 da Venezuela no Sul-Americano Sub-20

Kervin Andrade entrou em campo pela Venezuela contra a Bolívia no segundo estádio com maior altitude do mundo / Crédito: Reprodução/Selección Nacional de Fútbol de Venezuela

O meia Kervin Andrade será o camisa 10 da seleção Venezuelana durante o Sul-Americano Sub-20 deste ano. O torneio que projetou grandes jogadores como Lionel Messi será disputado no país natal do jogador do tricolor. A novidade foi divulgada nas redes sociais da Conmebol e das categorias de base da Venezuela, causando bastante ânimo nos comentários da postagem.

A primeira competição de Kervin pela seleção Sub-20 de seu país foi no Torneio de Toulon em 2023, atuando em duas partidas na fase de grupos e em um jogo que vália a sétima colocação do torneio. Saiu do banco nas duas primeiras ocasiões e jogou o último jogo inteiro, mas não marcou gols ou deu assistências. Pelo grupo principal da “Vinotinto”, o meia foi convocado para a Copa América de 2024, onde atuou 16 minutos no duelo contra Jamaica e distribuiu uma assistência. Também atuou contra Chile e Venezuela pelas eliminátorias e enfrentou a Guatemala em um amistoso; em todos esses confrontos, entrou no decorrer da partida e não participou de gols. No Fortaleza, o jogador chegou na metade do ano de 2023 para reforçar as categorias de base do clube. Após uma boa Copinha em 2024, o atleta foi integrado ao grupo principal, onde fez 35 jogos, sete gols e cinco assistências.