Fortaleza mantém acordo com Coritiba e avança por compra de Kuscevic

Leão do Pici já tem acerto com o Coxa e encaminha negociação com estafe do jogador para efetuar aquisição e assegurar permanência do chileno em meio ao assédio

O camisa 13 foi um dos pilares do sistema defensivo do Tricolor ao longo de 2024, viveu a temporada com mais jogos disputados e voltou a ser convocado para a seleção do Chile, inclusive sendo titular nos jogos contra Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O desempenho valorizou o defensor, que virou alvo a partir do fim do vínculo temporário com Fortaleza, na última quarta-feira, 1º.

A novela que dominou os últimos dias de 2024 e virou o ano no Pici, enfim, caminha para um desfecho. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza enfrenta a concorrência de outros clubes — inclusive do Brasil —, mas já tem acordo apalavrado com o Coritiba e avançou na negociação para selar a compra do zagueiro chileno Kuscevic.

O Coritiba, que está na Série B e não conseguiria arcar com o salário de Kuscevic, entende que este valor já renderia uma boa venda por um zagueiro que não faz parte do elenco, além de não ter recebido propostas com cifras superiores. Os clubes já tinham acordo alinhado, mas o Fortaleza ainda não tinha conseguido chegar a um consenso com o estafe do defensor de 28 anos em relação às condições do contrato definitivo.

Agora, o Leão e os representantes do jogador estão mais próximos de um acerto. A equipe do Pici entende que oferece um contrato ao zagueiro no patamar de um jogador de seleção nacional em termos financeiros, com duração por três ou quatro temporadas. O tema ainda é tratado com cautela, mas o cenário é visto com maior otimismo neste momento.

Se de fato selar acordo com Kuscevic, o Fortaleza vai notificar o Coritiba e efetuar a compra do jogador. Pela importância e qualidade do zagueiro, além da negociação difícil, o Tricolor entende que o chileno se tornaria mais uma "contratação" para a temporada 2025, em caso de desfecho positivo.