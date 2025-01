Vojvoda volta das férias e retoma trabalho no Pici para planejar 2025 do Fortaleza

Comandante argentino e membros da comissão técnica reiniciam atividades nesta segunda-feira, 6, no Pici, na semana do início da pré-temporada do Tricolor

A primeira segunda-feira de 2025 marca o retorno do trabalho presencial da comissão técnica do Fortaleza. O Esportes O POVO apurou que o treinador Juan Pablo Vojvoda e os outros membros do estafe retomam as atividades no Pici nesta segunda, 6, com foco no planejamento da temporada, incluindo a viagem para os Estados Unidos, onde será a pré-temporada tricolor.

A reapresentação do elenco está marcada para a próxima quarta-feira, 8, às 15 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos, exatamente um mês depois do fim do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica voltou mais cedo das férias para preparar os trabalhos de acordo com o calendário de treinos e jogos.