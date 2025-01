Fortaleza antecipa ida de dupla aos EUA para facilitar logística na Orlando Cup

CEO Marcelo Paz, assessor executivo de futebol Marcelo Boeck e supervisor Júlio Manso no jogo Corinthians x Fortaleza, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A semana que marca a ida do Fortaleza para a pré-temporada internacional na Flórida, nos Estados Unidos, começa com foco no planejamento e na definição dos ajustes finais. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici enviou previamente dois membros do departamento de futebol para alinhar a logística durante a participação na Orlando Cup. O assessor executivo de futebol Marcelo Boeck e o supervisor de futebol Júlio Manso embarcam nesta segunda-feira, 6, para os Estados Unidos com o objetivo de organizar os detalhes da estadia de cerca de dez dias do Tricolor em solo norte-americano. O Fortaleza ficará no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, onde também serão os treinos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Leão já havia mandado Júlio Manso aos EUA em setembro do ano passado, em meio às negociações do evento, e as definições restantes foram tomadas de maneira remota. A ida antecipada do departamento de futebol neste momento serve para checar e confirmar as decisões combinadas com o apoio da organização da Orlando Cup.