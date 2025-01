Dudu se apresenta ao Athletico-PR e deixa o Fortaleza em definitivo

O lateral-direito tinha vínculo com o Fortaleza até o final de 2025. Para tirá-lo do Atlético-GO em 2023, o Leão pagou R$ 3,5 milhões por 75% dos direitos econômicos do atleta

A passagem de Dudu pelo Fortaleza não teve grande destaque. O atleta foi contratado pelo Leão na temporada de 2023 após se destacar no Atlético-GO no ano anterior e, para tirá-lo do Dragão, o Tricolor pagou R$ 3,5 milhões por 75% dos direitos econômicos do lateral.

O lateral-direito Dudu desembarcou em Curitiba na tarde desta segunda-feira, 6, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Athletico-PR. O jogador deixa o Fortaleza em definitivo e o clube cearense receberá uma compensação financeira do Furacão, conforme apurou o Esportes O POVO .

O antigo vínculo de Dudu com o Fortaleza iria até o final de 2025. Em seu ano de estreia no Pici, o lateral atuou 24 vezes, recorte em que marcou um gol e deu duas assistências. Em 2024, perdeu espaço no time comandado por Vojvoda e rumou por empréstimo para o Criciúma, onde disputou a Série A – mas acabou rebaixado.

No Furacão, Dudu irá disputar a Série B. No Fortaleza, Vojvoda segue com as mesmas opções para a posição que terminou 2024: Tinga, Brítez e Eros Mancuso – este último com a versatilidade de também jogar como lateral-esquerdo.