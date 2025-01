Fortaleza mantém conversas com David Luiz e aguarda definição nos próximos dias

O Fortaleza segue interessado na contratação do zagueiro David Luiz, mantém conversas com o jogador e seu estafe e espera uma definição nos próximos dias. O defensor de 37 anos, livre no mercado da bola após deixar o Flamengo, avalia as possibilidades e deve tomar uma decisão em breve.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Nicola e confirmada pelo Esportes O POVO . David Luiz também esteve na mira de Vasco e Cruzeiro, mas as conversas não andaram. O Grêmio, à procura de um zagueiro, também consultou a situação do atleta, a exemplo do Corinthians.

O camisa 23 disse que seria "difícil" defender um rival do Rio de Janeiro após a passagem pelo Rubro-Negro, enquanto a Raposa encaminhou acordo com outros jogadores — Fabrício Bruno, do próprio Fla, e Valentín Gómez, do Vélez Sarsfield-ARG. No páreo, portanto, restariam Fortaleza, Grêmio e Corinthians.

O defensor já teve conversas com o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, que toca a negociação. As partes mantêm contato, e o clube do Pici trabalha no convencimento do zagueiro enquanto aguarda uma resposta. O Tricolor já apresentou as condições de um eventual contrato com o jogador e considera que faltariam poucos ajustes para selar o acordo, caso David diga "sim".

No mês passado, David Luiz participou de um "racha" no Centro de Excelência Alcides Santos ao lado do dirigente tricolor e reuniu amigos em Uruaú, praia do Litoral Leste do Ceará. Após se despedir do Flamengo nas redes sociais, afirmou que somente a partir deste mês decidiria qual rumo seguiria na carreira.