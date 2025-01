Fortaleza concretiza venda do zagueiro Bruno Melo ao Coritiba

O Tricolor mantinha conversas com o clube paranaense há algumas semanas, também para tratar sobre a aquisição do defensor chileno Kuscevic . As negociações acerca de Bruno Melo com o Coritiba chegaram a esfriar, com o interesse de times como Santos, Mirassol e Remo , mas se encaminharam novamente para um desfecho positivo.

Após longa negociação , o Fortaleza entrou em acordo com o Coritiba e selou a venda do zagueiro Bruno Melo. O defensor, que defendeu o Coxa em 2024 por empréstimo, assinará contrato com os paranaenses por duas temporadas, com opção de renovação por mais uma.

A operação envolvendo Fortaleza, Coritiba e Kuscevic ainda não foi selada, mas os clubes conseguiram chegar a um consenso por Bruno Melo. O Leão do Pici era dono de 100% dos direitos econômicos do defensor de 32 anos, que tinha contrato até o fim de 2025.

Peça importante do Tricolor na ascensão da Série C à Libertadores — inclusive com gols —, Bruno Melo tem sido emprestado pelo clube do Pici desde 2022: passou por Corinthians, Goiás e, por último, Coritiba. O defensor teve pouco espaço no Timão, mas atuou com frequência por Esmeraldino e Coxa.

No clube paranaense, o defensor entrou em campo 44 vezes (todas como titular), marcou quatro gols e deu quatro assistências. Na Série B, atuou em 35 dos 38 jogos disputados pelo Coritiba.

Pelo Fortaleza, Bruno Melo disputou 210 partidas, balançou as redes em 29 possibilidades e conquistou sete troféus: cinco do Campeonato Cearense (2015, 2016, 2019, 2020 e 2021), um da Série B (2018) e um da Copa do Nordeste (2019).