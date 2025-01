Especialista na MLS alerta sobre lesões de Borrero, mas elogia contratação do Fortaleza

Dylan Borrero, novo atacante do Fortaleza, em campo em 2021 pelo Atlético-MG, em partida contra o Ceará / Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG

O Fortaleza anunciou a contratação do ponta colombiano Dylan Borrero na última quarta-feira, dia 1° de janeiro. A repercussão da movimentação de mercado gerou divergências na torcida, com uma parte apoiando o jovem atleta, enquanto outra aponta lesões sofridas pelo jogador. Em entrevista ao Esportes do POVO, na Rádio O POVO CBN, o jornalista Tiago Brandão, especialista na Major League Soccer (MLS), comentou as questões físicas de Dylan, mas elogiou a contratação do Fortaleza. "Uma contratação incrível do Fortaleza pela questão do custo benefício. Não é uma contratação que vai mudar o rumo da temporada, mas olhando a longo prazo, em dois ou três anos você pode conseguir vender o Dylan para o mercado sul-americano, ou até da MLS novamente, do futebol mexicano. A gente tem o exemplo do Savarino, que já veio e voltou da MLS algumas vezes, então é uma porta de entrada e de saída", detalha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dylan chegou ao Fortaleza com contrato até 2028, tendo possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano. Segundo Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, o jogador conversou com o técnico do Tricolor, Juan Pablo Vojvoda, que aprovou o nome. O atleta teria ainda expressado o desejo de recuperar a carreira no Brasil.

Tiago detalhou a trajetória de Dylan Borrero no futebol brasileiro, destacando que o jogador fez uma boa passagem no Atlético-MG quando exigido, e na MLS. Para ele, não existe um grande histórico de lesões que preocupem o Fortaleza, mas destaca que o ofensivo foi muito prejudicado por uma grave lesão que sofreu em 2023. "Ele chegou ao New England Revolution após uma passagem interessante pelo Atlético-MG, ele chegou muito jovem ao futebol do Brasil e teve uma passagem vencedora. Era um jogador do elenco que entrava em alguns jogos e teve sua participação naquele Galo que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021", inicia.