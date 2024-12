Santos entra na disputa com Coritiba por contratação de Bruno Melo, do Fortaleza

Zagueiro Bruno Melo em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

Titular absoluto do Coritiba ao longo de 2024, o zagueiro Bruno Melo pode ter novo destino na próxima temporada. Ainda vinculado ao Fortaleza, o cearense de 32 anos viu esfriar a negociação para ficar em definitivo no Coxa e entrou na mira de Santos e Mirassol para 2025, apurou o Esportes O POVO. O clube paranaense estava disposto a comprar o jogador, que tem contrato com o Leão até o fim de 2025 — o vínculo foi renovado antes do empréstimo. As tratativas caminhavam para um desfecho positivo, mas esfriaram nos últimos dias e afastaram as partes de um acordo, o que permite novas possibilidades no mercado da bola.

Recém-promovidos da Segundona, o campeão Santos e o vice-campeão Mirassol demonstraram interesse por Bruno Melo, que também já estava no radar do Remo, de volta à Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

Peça importante do Tricolor na ascensão da Série C à Libertadores — inclusive com gols —, Bruno Melo tem sido emprestado pelo clube do Pici desde 2022: passou por Corinthians, Goiás e, por último, Coritiba. O defensor teve pouco espaço no Timão, mas atuou com frequência por Esmeraldino e Coxa. Bruno Melo atuou no Coritiba em 2024 Crédito: JP Pacheco / Coritiba No clube paranaense, o defensor entrou em campo 44 vezes (todas como titular), marcou quatro gols e deu quatro assistências. Na Série B, atuou em 35 dos 38 jogos disputados pelo Coritiba.