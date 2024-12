Coritiba avança em negociação para comprar Bruno Melo junto ao Fortaleza

O Coritiba tem conversas avançadas com o Fortaleza para exercer a compra definitiva do zagueiro Bruno Melo, apurou o Esportes O POVO. Atualmente, as diretorias discutem os últimos ajustes para a assinatura do acordo. A informação inicial foi dada pelo GE Paraná.

Bem avaliado pela cúpula do Coxa, o cearense de 32 anos deve assinar um contrato com o clube alviverde válido por 3 anos, conforme apuração do Esportes O POVO. O Leão do Pici, que detém vínculo com o atleta até o fim deste ano, vai receber uma compensação financeira pela transação. O valor, porém, é mantido em sigilo.