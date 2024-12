Saiba a divisão dos valores entre Fortaleza, Atlético-CE e Tiradentes na venda de Hércules

Leão do Pici, Águia da Precabura e Tigre da PM têm fatias dos direitos econômicos do volante de 24 anos, vendido para o Fluminense por R$ 29 milhões

O comunicado do Tricolor informa que foram vendidos 70% dos direitos econômicos do camisa 35 na maior negociação da história do futebol cearense . O trato alinhado pelo Fortaleza com os dois times da Capital envolve tanto a transferência atual quanto uma eventual venda futura. Os R$ 29 milhões serão repartidos de forma proporcional à fatia de cada clube :

Concretizada nesta sexta-feira, 20, a venda do volante Hércules para o Fluminense por R$ 29 milhões movimenta os cofres de três clubes cearenses: além do Fortaleza , Atlético-CE e Tiradentes também têm percentuais dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. O Esportes O POVO apurou que o Leão fez um acordo com a Águia e o Tigre para a divisão dos valores da negociação.

Ou seja, nenhum dos três cearenses vendeu a totalidade dos direitos que tinha do jogador. O Fortaleza assume as vezes de "dono" de 100% e divide o valor de forma proporcional com as outras equipes — o que faz o Leão faturar mais neste momento. Os 30% restantes seguirão a mesma lógica: são do Tricolor, que repartirá o montante com Atlético-CE e Tiradentes baseado nos percentuais. De forma prática, portanto, 16,5% do Leão, 9% da Águia e 4,5% do Tigre.

Desta forma, as negociações levam em conta as cifras. Neste caso, os R$ 29 milhões são considerados os 100% da transação e são repartidos de forma proporcional pelo trio. O mesmo ocorrerá com a fatia restante. O Fortaleza adotou medida semelhante com a Ponte Preta quando vendeu Moisés no ano passado.

A nível regional, as cifras da mudança de clube do talentoso meio-campista só não superam a venda do lateral-direito Pedro Lima, de 18 anos, do Sport-PE para o Wolverhampton, da Inglaterra, por R$ 43,8 milhões.

Cerca de um ano e meio depois, a transferência de Hércules supera o valor da ida do atacante Moisés para o Cruz Azul, do México, por R$ 24,5 milhões , que liderava o ranking de maiores vendas do futebol cearense. O posto agora pertence ao volante, que já tinha recebido propostas de Flamengo e Lecce, da Itália, por exemplo, antes da grave lesão no joelho no ano passado.

O acordo também indica que os clubes locais apostam em uma futura venda com cifras altas por parte do Fluminense, que assinou contrato por cinco anos com o volante. Neste ano, o Tricolor das Laranjeiras fez a maior transação da sua história ao negociar o também volante André por R$ 135,5 milhões na cotação da época.

A primeira oportunidade na equipe de Juan Pablo Vojvoda foi em 2022, na final da Copa do Nordeste, contra o Sport, surgindo como surpresa na escalação — e se destacando pela desenvoltura e personalidade no jogo do título.

Revelado pelo Tiradentes, Hércules surgiu no futebol profissional com a camisa do Atlético-CE e também atuou pelo Crato. Foi na Águia da Precabura que chamou atenção do Leão do Pici, que o contratou para o time de aspirantes.

A partir dali, tornou-se figura frequente nas escalações e peça importante do escrete tricolor, já sendo apontado como uma joia que geraria um bom retorno financeiro. No segundo semestre do ano passado, sofreu grave lesão no joelho e passou cerca de oito meses longe dos gramados.

Voltou à ação em março deste ano e conseguiu retomar o bom nível de atuações, sendo um dos principais nomes do Fortaleza na ótima campanha no Brasileirão. A performance e o período no Pici já indicavam que este período de transferências seria o momento ideal para uma saída do volante, que esteve na mira do Austin FC, dos Estados Unidos, e também do Palmeiras.

No total, Hércules disputou 136 partidas pelo Fortaleza, marcou 19 gols e conquistou quatro títulos: dois do Campeonato Cearense (2022 e 2023) e dois da Copa do Nordeste (2022 e 2024).