De olho em Richarlison, Fluminense freia investida por Renato Kayzer, do Fortaleza

Renato Kayzer disputou 33 jogos pelo Fortaleza em 2024 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O interesse demonstrado pelo Fluminense em contar com Renato Kayzer em 2025 esfriou. O Esportes O POVO apurou que as conversas que envolviam o Tricolor das Laranjeiras, o Fortaleza e o jogador estagnaram, já que o clube carioca conta com outras opções no elenco e ainda sonha em repatriar o atacante Richarlison, que está no Tottenham-ING. Em busca de outro centroavante, o Leão do Pici aceita negociar o camisa 79 nesta janela de transferências, seja em caso de boa proposta financeira ou como moeda de troca por jogador de outra equipe. Mas, caso não saia, Kayzer é considerado uma peça que pode contribuir ao longo da temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A diretoria do Flu havia feito consulta pelo atacante após a confirmação da permanência na Série A do Brasileirão, mas o técnico Mano Menezes, que renovou contrato para o próximo ano, prioriza outros nomes no mercado da bola — e no próprio grupo. Os cariocas têm Cano, Kauã Elias e Lelê e abriram negociação por Richarlison. A possibilidade da ida de Kayzer para as Laranjeiras também causou reação negativa da torcida.