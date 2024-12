Próximo do Fortaleza, Diogo Barbosa soma 13 títulos na carreira e é bicampeão da Libertadores

Lateral-esquerdo Diogo Barbosa no jogo Fluminense x Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa está muito próximo de acertar com o Fortaleza para defender as cores do escrete vermelho-azul-e-branco em 2025, conforme o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 16. A experiência em grandes competições foi crucial na consulta do Fortaleza pelo atleta. Com 29 anos, o defensor soma 13 títulos na carreira, sendo três delas internacionais. No currículo, Diogo tem duas Libertadores (2020 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2024), um Campeonato Brasileiro (2018), duas Copas do Brasil (2011 e 2017) e sete campeonatos estaduais entre Paulista, Goiano, Gaúcho e Recopa Gaúcha.

A última taça erguida por Diogo Barbosa foi a da Recopa Sul-Americana deste ano, quando o Fluminense bateu a LDU. O lateral atuou no jogo de ida, saindo do banco para substituir Marcelo. A disputa da recopa ocorreu porque o Tricolor Carioca venceu a Libertadores de 2023. Na campanha da glória eterna, o defensor atuou em cinco partidas, sendo titular em três.

Contudo, não foi a primeira vez que Diogo recebeu uma medalha de campeão da taça mais cobiçada da América do Sul. Em 2020, terminou a competição como jogador do Grêmio, mas foi relacionado pelo campeão Palmeiras nos dois primeiros jogos da fase de grupos, integrando o elenco no início da campanha. Nas competições nacionais, Diogo Barbosa foi campeão em três oportunidades. Em 2018, venceu o Brasileirão com o Palmeiras entrando em 25 partidas – 20 delas como titular. Na Copa do Brasil de 2011, estava no elenco do Vasco, mas não chegou a entrar em campo. Em 2017, contudo, foi titular absoluto na campanha de título do Cruzeiro, somando até gol e assistência no campeonato. Diogo ainda é campeão paulista pelo Palmeiras, goiano pelo Goiás e tricampeão gaúcho pelo Grêmio, ganhando também mais duas recopas gaúcha pelo Imortal. Em 2025, o Fortaleza disputará a fase de grupos da Libertadores. Por isso, entre as opções, Diogo Barbosa ganhou mais força.