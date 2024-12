Ex-Fortaleza, Guilherme relembra final da Sula e fala sobre relação com Vojvoda

Artilheiro do Santos nessa temporada, Guilherme relembrou sua passagem pelo Fortaleza em 2023 e falou sobre a relação com o Vojvoda. Em participação no quadro “Um assado para...”, do canal do youtuber Duda Garbi, o atacante falou sobre sua boa relação com o Leão do Pici e, principalmente, com o técnico Vojvoda.

“Que cara bom. Bom treinador, boa pessoa. Ele me mandou mensagem nesse ano, acho que umas quatro ou cinco vezes me elogiando. Eu tive um pequeno momento difícil no Fortaleza também e ele me abraçou. Eu comecei muito bem, acabei me machucando. E aí depois eu não voltei tão bem como eu estava, né? E aí, naquela seca de gol, começaram a pegar no meu pé um pouco também e ele abraçou, me colocava sempre, e na maioria dos jogos de titular”, disse o jogador.