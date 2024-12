Presidente do Fluminense confirma acerto encaminhado entre Fortaleza e Diogo Barbosa

O lateral foi campeão da Libertadores com o Fluminense / Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou em entrevista coletiva que o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que está em reta final de contrato e era preferência de renovação nas laranjeiras, tem conversas muito avançadas para jogar no Fortaleza em 2025. Segundo ele, o clube tinha interesse em renovar contrato para manter o atleta – campeão da Libertadores pelo time carioca – visando a próxima temporada. Contudo, o mandatário recebeu uma ligação do CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, indicando que tinha interesse no jogador e que ofereceria um contrato longo.