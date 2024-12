Renato Kayzer, do Fortaleza, entra na mira do Fluminense para 2025

Atacante tem contrato com o Leão até o fim do próximo ano e vira alvo do Tricolor das Laranjeiras, que busca reforços após escapar do rebaixamento no Brasileirão

Atacante do Fortaleza , Renato Kayzer é alvo de outro Tricolor para a próxima temporada. O paranaense de 28 anos interessa ao Fluminense, que já fez uma consulta acerca da situação do jogador e tem o nome entre possíveis reforços para 2025.

O Fluminense sondou o atacante após garantir permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e, de quebra, classificar-se para a Copa Sul-Americana do próximo ano. Apesar de contar com Germán Cano, Kauã Elias e Lelê para a posição, o time carioca busca outro centroavante e vê Renato Kayzer como um nome interessante.

O Fortaleza tem contrato com o camisa 79 até o fim de 2025 e é dono de 60% dos direitos econômicos, adquiridos por R$ 6 milhões junto ao Athletico-PR. Com mais um ano de vínculo, portanto, esta pode ser a última oportunidade de receber uma compensação financeira em uma transferência do atacante, já que ele poderá assinar pré-contrato com outra equipe a partir da metade da próxima temporada.

O Leão do Pici também não descarta um acordo para troca de jogadores caso o Fluminense avance no interesse por Kayzer, a exemplo do que fez com o Santos na negociação em que recebeu Felipe Jonatan e mandou Gonzalo Escobar. Sem espaço no Flu, o meia-atacante uruguaio David Terans, por exemplo, é um nome visto com bons olhos pelo Fortaleza, que tentou contratá-lo na janela de transferências do meio do ano.

Contratado pelo Leão em 2022, Renato Kayzer não teve bom desempenho nos primeiros meses, sofreu problemas internos e acabou deixando o Pici. Retornou em abril deste ano, após breve passagem pelo Criciúma, entrou em campo 33 vezes, marcou cinco gols e deu uma assistência. O camisa 79 era o reserva imediato do artilheiro Juan Martín Lucero.

O posto de referência do ataque tricolor, inclusive, deve ser reforçado para a próxima temporada. O atacante Léo Ceará, do Cerezo Osaka, do Japão, foi procurado pelo clube.