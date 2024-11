Fortaleza só aceita vender Pochettino se "negociar alto" e já discute renovação

Pochettino protagonizou bons momentos com a camisa do Leão em 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

Terceiro jogador com mais participações diretas em gols do Fortaleza em 2024, o meia Tomás Pochettino só deixará o Pici na próxima temporada em caso de uma proposta com cifras altas e já tem conversas sobre renovação de contrato. A informação foi confirmada ao Esportes O POVO por Alex Santiago, atual presidente do clube e futuro diretor de futebol da SAF. O jogador argentino tem sido especulado no Bahia para o próximo ano, mas, até o momento, não houve contato do Esquadrão com o Tricolor do Pici — nem sinalização de interesse, nem oferta. O camisa 7 tem contrato até o fim de 2025 com o Leão, que é dono de 80% dos direitos econômicos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pochettino chegou ao Pici em 2023 e se tornou figura assídua nas escalações de Vojvoda: atuou 70 vezes, marcou seis gols e dez assistências. Para esta temporada, chegou a ser utilizado em função mais recuada, mas se destacou na função de armador e garçom, principalmente no primeiro semestre. Em 57 partidas em 2024, o meia balançou as redes sete vezes e serviu os companheiros em 13 ocasiões. Com a oscilação de desempenho no recorte mais recente, o camisa 7 acabou perdendo espaço no time titular para o compatriota Emmanuel Martínez. Ainda assim, tem sido utilizado no decorrer dos jogos e deu assistência para Renato Kayzer marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no último dia 9. Pochettino e Gustavo Martins no jogo Fortaleza x Grêmio, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA