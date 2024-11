Garçom do Fortaleza, Pochettino volta a registrar assistência após quatro meses em branco

Entre os diversos pontos positivos da grande vitória do Fortaleza diante do Vasco no último sábado, 9, na Arena Castelão, o fim da seca de um dos personagens mais importantes do plantel em 2024, enfim, aconteceu. Ainda não foi o aguardado desencantar do "El gato" Lucero após 12 jogos, mas o principal garçom do time na temporada, Tomás Pochettino, voltou a registrar uma assistência após quatro meses.

Em 2024, o argentino já distribuiu 13 assistências, sendo quatro na Copa Sul-Americana, seis no Campeonato Brasileiro, uma na Copa do Brasil e duas na Copa do Nordeste. Assim, com a estatística que é a maior de sua carreira, ocupa o posto de líder de assistências do Fortaleza no ano. Contudo, sua última contribuição havia sido no dia 7 de julho, resultando em 17 jogos sem passes para gol.