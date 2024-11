"O foco principal ainda é a busca pelo título", diz João Ricardo sobre o Fortaleza na Série A

Goleiro João Ricardo no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Embora as estatísticas apontem chances remotas de título do Fortaleza na Série A, internamente no clube o pensamento é diferente. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 28, o goleiro João Ricardo reconheceu que a missão é difícil, mas enfatizou que o “foco principal” do Leão do Pici ainda é a busca pela taça da elite nacional. “Olha, não adianta a gente ficar iludindo muito. Temos que ser sinceros. O título ficou um pouco distante. É possível? É possível e nós acreditamos. Vamos nos preparar para isso. Temos ainda três confrontos difíceis. O foco principal ainda é a busca pelo título, por mais que as chances sejam remotas, mas iremos lutar por isso. Se não acontecer, vamos brigar pela melhor colocação possível”, disse.

De acordo com a projeção feita pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Tricolor tem 0,15% de probabilidade de terminar o Campeonato Brasileiro como campeão. No atual cenário, o Fortaleza tem três jogos a disputar e oito pontos a menos que o líder Botafogo – que já atuou pela 36ª rodada, ou seja, tem uma partida a mais que o time cearense. “Não é porque o título está distante que o ano acabou pra gente. Nós, jogadores e comissão técnica, não temos o direito de largar o ano. Uma camisa tão pesada como a do Fortaleza requer jogadores e todos que trabalham aqui se doando e dando o máximo até o último jogo do ano”, ressaltou o camisa 1 do escrete vermelho-azul-e-branco. Próximo desafio do Fortaleza será um duelo regional contra o Vitória Para manter o sonho vivo, o Fortaleza terá que, obrigatoriamente, derrotar o Vitória no Barradão, em Salvador, na Bahia. O rival nordestino chega com a confiança elevada para o duelo e tem apenas uma derrota nos últimos sete jogos disputados no certame – recorte em que também conquistou quatro triunfos e dois empates.