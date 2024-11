Chances de título do Fortaleza na Série A diminuem para menos de 1%

A probabilidade de título do Leão do Pici caiu após o empate com o Flamengo na Arena Castelão

Com o empate diante do Flamengo, na noite da última terça-feira, 26, acompanhado pela vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e a goleada do Internacional sobre o Bragantino, as chances de título do Fortaleza caíram para menos de 1%, mudando o foco do Leão do Pici na reta final. Na quarta colocação, o cenário quase impossível de conquistar a taça só seria revertido com uma longa combinação de resultados e vitória em todos os jogos.

Já classificado para a Libertadores, o foco do Tricolor agora é confirmar sua vaga direta na fase de grupos. Na frente do Fortaleza, que tem 0,15% de chances – a menor entre os que ainda poder vencer o torneio matematicamente –, está o líder Botafogo (com 75,3%), o vice-líder Palmeiras (23,8%) e agora o Internacional, que vive longa sequência invicta, mas que também está abaixo de 1%, com 0,74%.