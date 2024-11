Fortaleza pode garantir vaga na fase de grupos da Libertadores neste fim de semana

Fortaleza pode assegurar vaga direta na fase de grupos da Libertadores até mesmo empatando, dependendo apenas de uma derrota do São Paulo Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza já garantiu a sua classificação para a Copa Libertadores de 2025 na 33ª rodada, após vencer o Vasco por 3 a 0, na Arena Castelão. Com vaga assegurada pelo menos para a Pré-Libertadores do próximo ano, o Tricolor do Pici agora pode assegurar, já neste fim de semana, uma vaga direta na fase de grupos da competição internacional. Para que isso se cumpra, o Leão precisa contar com alguns cenários que aconteçam ou no Campeonato Brasileiro, ou até mesmo na decisão da Copa Libertadores 2024, que ocorre neste sábado, 30, entre Atlético-MG e Botafogo. Confira a seguir os cenários.

Título do Botafogo na Copa Libertadores 2025 Caso o Glorioso vença o Galo na final do torneio sul-americano, o quinto colocado da Série A herdará uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2025. No entanto, o atual quinto colocado do Brasileirão é a equipe do Flamengo, que já possui ida garantida a etapa de grupos da competição internacional por ter vencido a Copa do Brasil deste ano. Sendo assim, caso o Flamengo termine entre os cinco primeiros, a vaga ficaria com o sexto colocado. Sendo assim, mesmo que o Fortaleza perca posições nesta reta final de Série A e vá parar em sexto lugar, sua vaga na fase de grupos da Libertadores já estaria garantida, visto que não poderia ser ultrapassado pelo atual sétimo colocado, o Cruzeiro.

Jogos no Brasileirão Entretanto, se o Atlético-MG se sagrar campeão da Libertadores 2025, o Fortaleza ainda pode garantir a sua vaga direta na fase de grupos da competição neste fim de semana. Para isso, o Leão precisa ficar de olho no resultado do jogo entre São Paulo e Grêmio, que jogam em Porto Alegre, casa do Imortal, neste domingo, 1º, às 16 horas. Faltando três rodadas e atualmente a seis pontos de distância do tricolor paulista, o Leão precisa abrir no mínimo sete pontos de vantagem para o Soberano na 36ª rodada. Para isso acontecer, o Fortaleza conta com dois cenários: um onde o escrete vermelho-azul-e-branco ganha do Vitória e o São Paulo não vence o seu duelo contra o Grêmio; e outro em que o Tricolor do Pici empata o seu jogo e o time paulista perde para o Imortal.