Rescisão nos EUA e acerto direto com jogador: entenda a aquisição de Pochettino pelo Fortaleza

Novo reforço do Leão, Tomás Pochettino rescindiu com o Austin FC, seu antigo clube, e negociou diretamente com o Tricolor do Pici

Anunciado como reforço do Fortaleza até o fim de 2025, o argentino Tomás Pochettino rescindiu contrato com o Austin FC, dos Estados Unidos, antes de acertar com o Tricolor do Pici, apurou o Esportes O POVO.

Livre no mercado, o jogador negociou diretamente com o Leão, que precisou desembolsar uma quantia financeira para comprar 80% dos seus direitos econômicos — pertencentes ao atleta e empresário — para concretizar a transferência.

Como as tratativas não aconteceram com o Austin FC e sim com Pochettino e seu staff, a diretoria do Fortaleza preferiu manter os valores da negociação em sigilo. Para acertar com o meio-campista de 26 anos, o Leão precisou vencer a concorrência do Cruzeiro.

Em 2021, o Austin FC comprou parte dos direitos econômicos de Tomás Pochettino que estavam ligados ao Talleres-ARG por US$ 2,5 milhões.

Tomás Pochettino foi indicação de Vojvoda

Pochettino é um velho conhecido de Vojvoda. Ambos trabalharam juntos nos tempos de Defensa y Justicia e Talleres na liga Argentina e, com o treinador, o meia tinha status de titular. Depois, se transferiu ao Austin FC, da MLS, e jogou por empréstimo no River Plate durante o ano de 2022.

A contratação do atleta foi um pedido de Vojvoda. “Foi um acerto até relativamente rápido quando surgiu a possibilidade do nome. Conversamos com ele e com o agente, o Vojvoda falou com ele também. E a gente encaminhou, ele vem para ser atleta do Fortaleza”, revelou Marcelo Paz, presidente do Leão.