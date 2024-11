Fortaleza bate o Vasco no Castelão e garante vaga na Libertadores 2025

Com o resultado, o Leão do Pici segue na terceira colocação na tabela com 63 pontos somados

O Fortaleza está matematicamente classificado à Libertadores 2025. Neste sábado, 9, na Arena Castelão, o time tricolor venceu o Vasco por 3 a 0 e garantiu vaga no principal torneio de clubes do continente. Os gols leoninos foram marcados por Martínez, Breno Lopes e Kayzer.

Com o resultado, o Leão do Pici segue na terceira colocação na tabela com 63 pontos somados, um atrás do vice Palmeiras e cinco do líder Botafogo. O próximo duelo do Tricolor será no dia 20, sexta-feira, diante do Fluminense, fora de casa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fortaleza 3x0 Vasco: o jogo

Diante de um Castelão cheio, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda iniciou a partida com maior volume ofensivo em relação aos cariocas. As investidas do Leão foram concentradas no lado direito, com Tinga e Marinho.