Entre recuperar Lucero e premiar Kayzer, Vojvoda tem disputa no ataque

Atacante Renato Kayzer no jogo Internacional x Fortaleza, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

No mundo do xadrez, o peão é peça pouco badalada, mas que ameaça o jogo do adversário quando permanece em pé, perseverante na reta final, sacrificando-se para jogadas surtirem efeito. Afinal, a dinâmica é crucial no resultado e cada função importa, dele até a rainha. No futebol, as peças de importância indiscutível também podem falhar e ponderar o peso de outras. O primeiro esporte, contudo, não possui substituição.

Já no segundo, o que é suficiente para ganhar uma vaga no time titular ao disputá-la com o artilheiro de seu clube? No Fortaleza, enquanto Juan Martín Lucero, líder de gols (23) no ano, enfrenta uma seca de 12 jogos sem balançar as redes, o seu reserva imediato, Renato Kayzer, vem entrando bem nas etapas finais, por vezes deixando mais suor em campo do que o titular de maior minutagem. Sacrificando-se, tal qual um peão de xadrez.



Na partida passada do Leão do Pici, vitória por 3 a 0 sobre o Vasco no Castelão, além da entrega característica, o camisa 79 — que marcou todos os seus cinco gols pelo time do Pici no ano durante o Campeonato Brasileiro — deixou o gramado com o tento que deu números finais ao triunfo. Seria possível para deixar uma pulga atrás da orelha de Juan Pablo Vojvoda?

Com mais de duas semanas de intervalo entre um jogo e outro, o técnico argentino terá essa como uma das suas "dúvidas positivas" para manter a sequência de boas atuações do time. Em suas mãos estará a escolha: manter seu camisa 9 compatriota para tentar recuperá-lo na reta final da Série A ou coroar Kayzer com mais minutos em campo.

O que favorece o titular é que Kayzer ainda não apresentou o mesmo aproveitamento dentro da grande área. Na verdade, ainda peca bastante no quesito, tido como o principal para um centroavante. Mesmo com a baixa minutagem, é o sétimo jogador com mais grandes chances perdidas (9) no Brasileirão segundo o site SofaScore. Entretanto, com o novo estilo de jogo do Fortaleza, que pede maior circulação dos jogadores de ataque, suas características podem até potencializar outros atletas cruciais da equipe.