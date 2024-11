Saiba quanto o Fortaleza receberá de premiação se terminar no top-3 da Série A

Ao fim da Série A desta temporada, todos os 16 times que permaneceram na primeira divisão receberão o montante de R$ 481,6 milhões , valor a ser dividido entre os clubes de acordo com a posição na tabela de classificação. A informação é do portal Uol.

Estabelecido na terceira posição da tabela, o Fortaleza pode aumentar o valor da premiação, caso ultrapasse o Palmeiras nas próximas rodadas. A cinco jogos do fim do certame, apenas um ponto separa o Tricolor (63) do Palestra (64) no G-4.