Fortaleza se torna o primeiro clube nordestino a vencer 16 times na Série A

Após a vitória contra o Vasco, na noite deste sábado, 9, o Fortaleza atingiu mais uma importante marca para o clube: o Tricolor tornou-se o primeiro time nordestino a vencer 16 adversários da Série A em uma única temporada no formato de pontos corridos.



Com o triunfo sobre o Gigante da Colina, o Fortaleza ultrapassou a campanha do Sport, que, em 2015, havia vencido 15 dos 19 adversários.

Na atual temporada da Série A, dentre os clubes que já enfrentou no primeiro e no segundo turno, o Fortaleza não venceu apenas o Atlético-MG e o Botafogo. O Leão do Pici também não venceu o Internacional nesta temporada. As equipes, porém, se enfrentarão na última rodada do campeonato, jogo em que o Fortaleza terá a chance de ampliar a vantagem sobre os demais nordestinos.