Fortaleza tem interesse em repatriar Juninho Capixaba, do RB Bragantino

Lateral-esquerdo Juninho Capixaba jogou pelo Fortaleza na temporada de 2022 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza tem interesse em repatriar o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que está no RB Bragantino, para o próximo ano, conforme apurou o Esportes O POVO. O atleta defendeu as cores do Leão do Pici em 2022 e foi um dos destaques da equipe naquela temporada. Ainda de acordo com a apuração do Esportes O POVO, o staff do atleta recebeu sondagens do Tricolor, mas nenhuma movimentação oficial para iniciar a negociação foi feita até então. Juninho Capixaba tem contrato com o Massa Bruta até o final de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em julho deste ano, o lateral-esquerdo sofreu uma grave lesão no joelho, problema que o deixou fora por cerca de três meses. Apesar disso, o atleta vinha sendo titular absoluto desde o início da temporada e retomou o posto após a recuperação ser concluída, em outubro.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Vale destacar que o técnico não colocou Felipe Jonatan em campo nos últimos seis jogos do Fortaleza, todos pelo Campeonato Brasileiro, embora o jogador tenha sido relacionado. Bruno Pacheco, por sua vez, segue tendo oportunidades e alternando a titularidade com Eros Mancuso no setor. Apesar de atuar preferencialmente como lateral-esquerdo, Juninho Capixaba também pode desempenhar outras funções, como a de zagueiro – posição na qual atuou em diversas ocasiões no RB Bragantino – de ala e até no meio-campo. A polivalência é um detalhe que agrada Vojvoda.