Apesar do jejum, Lucero é defendido por Vojvoda: "Vive de gol, mas ajuda o time"

Sem marcar desde as oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Rosario Central, em agosto, Lucero tem sido criticado pela falta de gols Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ainda assim, ele é o artilheiro do Leão em 2024, com 23 gols em 58 jogos. Além do mais, ele contabiliza ainda cinco assistências. Tais números colocam Lucero com muita moral com o Vojvoda, que exaltou sua importância tática para a equipe durante coletiva com jornalistas. "Lucero fez uma boa semana de treinamento, tinha muita confiança de que ele marcaria hoje, mas acho que ele fez uma boa partida. Ele é um jogador que entrega muito. É um goleador, mas quando não faz gols, é um atacante que briga e propõe jogo. É um atleta coletivo. Vive de gol, mas ajuda o time”, avaliou Vojvoda.