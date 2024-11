"Não foi razoável, mas entendo", diz Evandro sobre nota do Conselho do Fortaleza

Prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão concedeu entrevista exclusiva ao O POVO Crédito: AURÉLIO ALVES

Entrevistado das Páginas Azuis, do O POVO, o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), relembrou um momento envolvendo política e futebol que marcou a campanha no segundo turno: uma nota do Conselho Deliberativo do Fortaleza Esporte Clube. No dia 18 de outubro, data do aniversário do Tricolor, a foto de Evandro ao lado de João Paulo Silva, ex-presidente da Leões da TUF, principal torcida organizada do clube, dividiu opiniões nas redes sociais. O próximo prefeito da Capital foi presidente do Ceará Sporting Club entre 2008 e 2015. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Conselho Deliberativo do Leão lançou nota — compartilhada no perfil oficial do clube nas redes sociais — repudiando a atitude do então mandatário da TUF, afirmando que Leitão "prejudicou a instituição Fortaleza Esporte Clube no passado, divide os tricolores no presente e, ao que tudo indica, perseguirá o clube no futuro”.

"Eu me chateei com aquela situação, porque não foi razoável. Aquela nota não foi razoável, mas eu entendo, eu compreendo, mas não concordo e não achei que foi razoável", ponderou. "Compreendo porque, como eu já vivi o mundo do futebol, o universo do futebol, eu sei como é, eu conheço o universo do futebol profundamente. Foram 10 anos da minha vida, compreendo demais, mas para mim foi não foi razoável. Foi algo que, na hora ali, eu fiquei chateado, mas já superei e bola para frente", completou o petista. Evandro Leitão ainda revelou que conversou com Marcelo Paz, ex-presidente e atual CEO da SAF do Tricolor, durante a campanha à Prefeitura. “Eu tenho uma relação de respeito ao CEO do Fortaleza, Marcelo Paz. Inclusive, conversei com ele durante a campanha, dizendo que ele podia ficar tranquilo que eu jamais iria tomar qualquer tipo de atitude se não fosse de forma respeitosa e jamais, jamais tendo como variável o componente da paixão”, relatou.