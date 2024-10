Veja o que prometeu Evandro Leitão para o economia de Fortaleza

Entre a propostas de Evandro Leitão está a criação de polo hoteleiro na Praia do Futuro e implantação do programa Horizonte Digital

A economia foi uma das pautas abordas pelo prefeito eleito, Evandro Leitão (PT), durante a campanha eleitoral. Uma das propostas de mais destaques foi a de criação de polo hoteleiro na Praia do Futuro e o programa Horizonte Digital, um centro de formação tecnológico nas periferias de Fortaleza.

O POVO analisou as propostas da temática do prefeito eleito divulgadas em documento no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim como nas redes sociais em entrevistas, sabatinas e debates.

Veja as propostas para a economia a seguir:

Horizonte digital: centro de formação em tecnologia digital nas periferias, com espaço coworking com computadores, acesso à internet, mentorias para inclusão digital, empreendedorismo, incubação de startups e facilitação de acesso a microcrédito;

Polo hoteleiro na Praia do Futuro: promover um polo hoteleiro através de incentivos fiscais;

Novos polos gastronômicos;

Descentralizar a festa de Réveillon;

Programa Empregatech: proporcionar aos cidadãos as condições e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais, ampliando a inclusão digital, como ferramenta para inserção no mercado de trabalho;

Programa Qualifica Futuro: ofertar cursos técnicos e profissionalizantes de curta duração em áreas de alta demanda com modalidades online e híbridas em parceria com o Governo do Estado, Sistema S e organizações da sociedade civil;

Programa Fortaleza por Elas: implementar qualificação profissional para mulheres chefes de família;

Programa Preparando Profissionais do Futuro: expandir cursos técnicos e profissionalizantes e criar programas de inclusão digital, promover parcerias com universidades e intercâmbios com empresas inovadoras;

Programa Centros Públicos de Economia Popular e Solidária: implementar centros de economia popular e solidária para ofertar cursos como educação financeira, capacitação empresarial, assessoria para inovação e design, capacitação técnica/profissional- inicial, formação em tecnologia da informação e inteligência artificial, apoio à comercialização/feiras e assessoria para inserção em programa de microcrédito;

Programa de Microcrédito Produtivo Orientado: implementar, em parceria com o Programa Ceará Credi do Governo Estadual, agências de crédito em cada centro público de economia popular solidária - Ceará Credi em Fortaleza;

Isenção de 50% no IPVA para motos de até 160 cc;

Ocupa Jovem: estágio com bolsa de R$ 700 para inserir o jovem no mercado de trabalho

Empreendedorismo/Crédito: Implementação do programa Central do Trabalhador Autônomo, o "App Faz Tudo", com a finalidade de conectar a demanda e oferta de serviços autônomos, gerenciados em rede dentro dos centros públicos de economia popular e solidária.

Distrito Criativo Iracema: estabelecer parceria com o Sistema S, iniciativa privada, Governo do Estado e universidades para organizar o ecossistema de inovação, intensificar atividades educacionais e produção de bens e serviços. Incluindo o fomento à ocupação comercial, turística e cultural da av. Monsenhor Tabosa.



Evandro Leitão foi eleito no último domingo, 27, com 50,38%. O seu opositor foi André Fernandes (PL), que obteve 49,62%, uma diferença de 10.838 votos, que representam 0,76 pontos percentuais.