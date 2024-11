Paz descreve campanha do Fortaleza como "algo raro": "Sensacional viver esse momento"

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza SAF, disse que a campanha histórica do Leão na Série A é "sensacional" e "algo raro Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Paz reforçou, ainda, que a vitória com autoridade, por 3 a 0, traz confiança e moral para o elenco seguir brigando no alto da tabela do Brasileirão. Para o próximo sábado, contra o Vasco, o dirigente espera um bom público no Castelão. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube “Um placar elástico, que dá confiança e moral, que mostra que estamos vivos, brigando por cada ponto, por cada jogo nesse campeonato dificílimo. Para dar orgulho ao torcedor do Fortaleza e a gente terminar o ano muito bem. Feliz demais pela atuação do time, pela consistência e pela torcida que esteve presente. Agora, no próximo sábado, tenho certeza que o Castelão vai estar com bom público no jogo contra o Vasco”, concluiu.



Paz vê Fortaleza "pronto" para venda minoritária da SAF: "Estamos ouvindo o mercado" Marcelo Paz concedeu entrevista ao podcast Máquina do Esporte, nesta última quinta-feira, 31. Na ocasião dirigente, dentre os assuntos tratados, o dirigente falou sobre a venda da SAF do tricolor. Em 2023, o Leão do Pici virou uma Sociedade Anônima do Futebol, após votação realizada na sede do clube, entre os sócios-torcedores. Paz pontuou que o movimento feito foi para se adaptar a um novo modelo de gestão no futebol brasileiro. + Paz diz que clubes da LFU vão ganhar mais dinheiro de transmissão a partir de 2025