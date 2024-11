Mancuso ganha espaço na lateral esquerda e faz primeiro gol pelo Fortaleza

O camisa 33 correspondeu nas ocasiões que foi escalado no setor e ganhou a confiança de Vojvoda. Titular nos últimos dois jogos atuando nesta função, Mancuso marcou seu primeiro gol pelo Tricolor do Pici, na vitória sobre o Juventude no último sábado, no Alfredo Jaconi.

Embora tenha sido contratado como lateral-direito, posição que se destacou no futebol argentino, Eros Mancuso vem atuando de uma forma diferente com o treinador Juan Pablo Vojvoda: na lateral-esquerda, mesmo com Bruno Pacheco e Felipe Jonathan disponíveis.

Em números contra o Juventude, Mancuso foi o jogador do Fortaleza, ao lado de Marinho, que mais arriscou finalizações, três no total. Também foi o terceiro do time com mais desarmes (2), atrás de Brítez e Titi, que fizeram três.

O lateral argentino também chamou a atenção no número de bolas rebatidas durante a partida, com nove, uma a menos que o zagueiro Kuscevic. Titi, com 13, liderou o quesito. Os dados são do Footstats.