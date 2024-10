Conheça as propostas de Evandro Leitão para o meio ambiente de Fortaleza

O meio ambiente também foi uma das pautas abordas pelo prefeito eleito, Evandro Leitão (PT), durante a campanha eleitoral. Uma das propostas de mais destaques foi o fim da Taxa do Lixo, assim como programa SOS Pet, de resgate de animais.

O POVO analisou as propostas da temática do prefeito eleito divulgadas em documento no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim como nas redes sociais em entrevistas, sabatinas e debates.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja as propostas para o meio ambiente:

Fim da Taxa do Lixo;

Corredores verdes e parques lineares com o plantio de árvores no percurso para ciclistas e pedestres;



Programa SOS Pet: assistência veterinária para resgate de animais e primeiros socorros;



Programa de enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas: identificar e regulamentar áreas com risco de alagamento (pela elevação do nível do mar e/ou pelo excesso de impermeabilização do solo). Projetar barreiras de contenção e reforçar o sistema de drenagem para evitar tragédias oriundas de desastres climáticos e elevação do nível do mar;

Programa de agricultura e permacultura urbana agroecológica: Criar programa de agricultura e permacultura permitindo conquistar um conjunto de benefícios, desde a geração de renda para grupos mais vulneráveis, a ampliação de cobertura verde, redução de temperatura ambiente, proteção de áreas sensíveis, ampliação de oferta de hortaliças orgânicas para segurança nutricional da comunidade, além da promoção da função social da propriedade, destinando imóveis ociosos para cultivo através de parcerias com proprietários de terrenos;

Programa central de reciclagem e reuso de móveis e equipamentos: implementar galpões de reciclagem e reuso de móveis e equipamentos coletados nos Ecopontos e/ou doados por empresas locais.

Evandro Leitão foi eleito no último domingo, 27, com 50,38%. O seu opositor foi André Fernandes (PL), que obteve 49,62%, uma diferença de 10.838 votos, que representam 0,76 pontos percentuais.