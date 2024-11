Moisés marca 14º gol e se isola na vice-artilharia do Fortaleza na temporada

Responsável por marcar o primeiro gol do Fortaleza na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, o atacante Moisés ultrapassou Yago Pikachu e se isolou na vice-artilharia do Leão do Pici na atual temporada.

Antes, Moisés e Pikachu estavam empatados no ranking de goleadores do Tricolor em 2024, com 13 gols cada. Agora com 14 tentos, o camisa 21 passa a ser o principal “concorrente” de Lucero – que contabiliza 23 gols – na briga pela artilharia.