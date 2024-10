Em temporada goleadora, Hércules afirma viver melhor momento no Fortaleza

A fase de Hércules contrasta com o que o jogador viveu em 2023, quando acabou sofrendo de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), no meio do ano, e perdeu o restante da temporada

Um dos destaques do Fortaleza na temporada de 2024 é o volante Hércules. Peça importante no setor de meio de campo do time comandado por Juan Pablo Vojvoda, o atleta marcou no empate do Tricolor do Pici, por 2 a 2, diante do Palmeiras, no último sábado, 26, no Allianz Parque, em São Paulo, pela Série A.

Balançar as redes, por sinal, é uma forte característica do camisa 35, conforme o próprio em entrevista exclusiva ao site oficial do Leão do Pici. "Tenho esse característica de pisar mais na área e finalizar forte, isso me dá confiança. Sempre que eu puder, quero estar ajudando o Fortaleza".

"Não só eu, mas a equipe inteira, estamos trabalhando duro no dia a dia, toda a equipe e comissão. Quem faz o gol ou ajuda lá atrás, ajuda o Fortaleza em campo. Isso é o que importa", completou.