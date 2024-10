Jejum de gols: Lucero completará 73 dias sem marcar antes de Juventude x Fortaleza

Atacante Lucero no jogo Internacional x Fortaleza, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Artilheiro do Fortaleza em 2024, assim como terminou o ano em 2023, o atacante Juan Martín Lucero segue vivendo a sua maior seca de gols com a camisa tricolor desde que chegou em terras alencarinas. No sábado, dia 2 de novembro, quando o Tricolor enfrentará o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, já serão 73 dias sem tentos anotados pelo camisa 9. Ainda assim, caso volte a balançar as redes, igualará suas duas temporadas mais artilheiras, com 24 gols, desta vez em 57 jogos. Em 2023, pelo Fortaleza, o ofensivo atingiu a marca em 63 jogos, enquanto no Colo-Colo, em 2022, registrou a sua melhor média, marcando a mesma quantidade em apenas 39 partidas disputadas. O ano positivo gera paciência da torcida e da comissão técnica, mas não exime Lucero das cobranças, afinal, é um dos principais jogadores do plantel leonino. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A última vez que o camisa 9 balançou as redes foi há mais de dois meses, no dia 21 de agosto, na vitória do Leão sobre o Rosario Central, por 3 a 1, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Desde então, o atacante participou de um único gol do time, com uma assistência contra o Corinthians, pela 24ª rodada da Série A. Após isso, um marasmo ofensivo, não só em gols, mas também em desempenho. Em suas últimas cinco aparições, Lucero só conseguiu finalizar duas vezes em direção ao gol adversário. No mesmo recorte, perdeu a posse da bola 25 vezes, conforme os números do site SofaScore. Nas disputas de bola, venceu apenas um dos 11 duelos aéreos que disputou. No chão, tentou ficar com a bola em 21 oportunidades, mas só não foi derrotado em seis oportunidades na disputa para manter ou recuperar a posse.