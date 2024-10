Após cumprir suspensão, Breno Lopes retorna ao Fortaleza para encarar ex-clube

Breno Lopes se destacou no Jaconero na temporada de 2020, quando marcou 11 gols e deu duas assistências em 27 jogos pelo clube gaúcho na disputa da Série B. O bom desempenho chamou a atenção do Palmeiras na época, que o contratou – no mesmo ano foi herói do título do Verdão na Libertadores.

Após cumprir suspensão na última rodada, o atacante Breno Lopes volta a ser opção para o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador do Leão retorna contra um adversário que foi importante na construção de sua carreira: o Juventude.

“O Juventude foi um clube muito importante na minha carreira. Lá tive muitos momentos felizes e fiz muitos amigos. Com o meu desempenho lá que consegui despertar o interesse de outros clubes e em 2020 acertei minha ida para o Palmeiras”, destacou o jogador.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

Agora no Tricolor do Pici e com contrato até 2028, Breno Lopes está focado nos objetivos do clube cearense e vencer o Juventude faz parte dos planos. O Leão visita o Jaconero no próximo sábado, 2 de outubro, no Alfredo Jaconi, estádio que o atacante conhece bem.