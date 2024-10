Fortaleza de olho: vagas para Libertadores via Brasileirão podem aumentar para até nove

Taça Libertadores CONMEBOL Crédito: Twitter/CONMEBOL Libertadores

Nesta hipótese, o G-4 vira G-5, enquanto os sexto e sétimo colocados garantem a fase preliminar do certame. Outra combinação que também resulta no cenário citado é se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Galo se consagrar vencedor da Copa do Brasil. Agora, se o Flamengo conquistar a Copa do Brasil e o Atlético-MG levar a melhor na Libertadores, dependerá de que posição o Rubro-Negro terminar. Caso o clube carioca não fique entre os cinco primeiros, então se mantém a composição do G-4, com os dois times subsequentes na classificação indo à fase preliminar. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

Se der Botafogo e Flamengo campeões, é certo o G-5 – pela situação do Glorioso na Série A, em que é líder. Neste panorama, pode ser também um G-6 se o Rubro-Negro estiver entre os seis primeiros. Nesse caso, os sétimo e oitavo colocados garantem vaga na pré-Libertadores. O Fortaleza tem situação confortável em qualquer que seja o cenário. Afinal, o time comandado pelo treinador Vojvoda é o terceiro da tabela, com 57 pontos, quatro mais que Internacional (5º), e com seis de vantagem em relação ao São Paulo (6º). Vagas na Libertadores podem se expandir para G-9

Com o Cruzeiro finalista na Copa Sul-Americana, as vagas para a Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro podem ser expandidas. Caso o Cabuloso seja campeão e fique entre os nove primeiros da Série A, pode haver o G-9. Além desse fator envolvendo o time celeste, há outros dois elementos que precisam acontecer.