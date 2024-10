Fortaleza faz jogo duro no Allianz Parque e busca empate contra o Palmeiras na Série A

Fortaleza comemora gol contra Palmeiras no Allianz Parque Crédito: Matheus Amorim/FEC

Em um confronto de alta intensidade, pouco faltoso e muito jogado, o Fortaleza empatou fora de casa, em 2 a 2, com o Palmeiras em jogo válido pela 31° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O embate ocorreu na tarde deste sábado, 26, no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h30min, com tentos marcados por Raphael Veiga e Estevão, para o Verdão, enquanto Hércules e Moisés para o Leão do Pici. Com o resultado, o Fortaleza segue no primeiro pelotão do Brasileirão, com 57 pontos conquistados, apenas quatro atrás de Palmeiras e Botafogo – que joga às 19 horas. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Juventude, também longe de seus domínios, no dia 2 de novembro. O JOGO - Palmeiras x Fortaleza No duelo entre o segundo e o terceiro lugar da competição, já era esperado um duelo tático intenso, posto que o confronto colocou frente a frente os dois técnicos mais longevos do futebol brasileiro na atualidade. O Fortaleza iniciou a partida com uma formação mais conservadora do que costuma fazer, com uma linha de cinco defensores, buscando frear o poder ofensivo palmeirense.

Ainda assim, a postura do Tricolor, em campo, surpreendeu nos minutos iniciais. A equipe mantinha uma marcação alta e ficava mais tempo com a bola do que os donos da casa durante os primeiros 20 minutos. Contudo, as chances claras não surgiam e o Palmeiras foi começando a entrar no jogo, acionando principalmente o jovem Estevão pelo lado direito. A primeira chance clara foi do Palmeiras, quando Gustavo Gómez acertou uma bicicleta dentro da pequena área, mas mandou por cima do gol. Após o lance, o Palmeiras aumentou o volume ofensivo. Aos 24 minutos, Flaco López recebeu na área e foi derrubado por Titi. O árbitro assinalou pênalti, que foi convertido pelo meia Raphael Veiga – que chegou a 100 gols pelo Alviverde – após quatro minutos de análise do árbitro de vídeo. O movimentado primeiro tempo, que teve apenas 11 faltas e poucas paralisações, seguiu animado. Aos 38 minutos, o Fortaleza, que voltou a pressionar após sofrer o tento e até abdicou dos três zagueiros, marcou com Hércules, que acertou um chute muito forte de fora da área, sem chances para Weverton, que ficou imóvel no lance, e acentuou a fase artilheira do volante.