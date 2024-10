Com gol contra Palmeiras, Hércules iguala temporada mais artilheira da carreira

Autor do primeiro gol do Fortaleza no empate, por 2 a 2, diante do Palmeiras no Allianz Parque, o volante Hércules igualou a temporada mais artilheira de sua carreira, com sete gols marcados. Desta vez, o jovem atleta atingiu a marca em apenas 40 jogos, oito a menos do que precisou em 2022, ano em que estreou no plantel profissional do Fortaleza.

Nos últimos jogos, o camisa 35 do escrete vermelho-azul-e-branco tem assumido o protagonismo para além de suas funções de meio campista. Mantendo um bom números de desarmes defensivamente, o volante tem sido também o homem-gol no setor ofensivo, anotando três gols nos últimos quatro jogos do Leão do Pici.