Fortaleza tem 86% do atual elenco com contrato para 2025; saiba quem não possui

Zagueiro Titi no jogo São Paulo x Fortaleza, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza se movimentou nos últimos meses e anunciou uma série de renovações, como as de João Ricardo, Bruno Pacheco e Lucero, peças importantes no time comandado por Vojvoda. Ao todo, 86% do atual elenco possui vínculo com o Leão do Pici para a próxima temporada. O percentual representa 26 dos 30 jogadores que figuram no plantel tricolor de acordo com o site oficial do clube. Somente quatro atletas ainda possuem situação indefinida: os zagueiros Titi e Kuscevic, o goleiro Kozlinski e o volante Matheus Rossetto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O quarteto possui contrato com o Fortaleza somente até o final deste ano. No caso de Kuscevic, o chileno está emprestado pelo Coritiba e o acordo entre os clubes prevê uma opção de compra, cujo valor não foi divulgado.

No início de agosto, o Tricolor anunciou outro atleta para a posição: Magrão, com contrato até o fim de 2026. O cenário afasta a possibilidade de continuidade de Kozlinski para o próximo ano. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, Bruno Costa enfatizou que a montagem do elenco que defenderá o Fortaleza em 2025 vem sendo feito "há bastante tempo", em referência às movimentações do clube com as renovações. A ideia é que, no início da próxima temporada, sejam feitas contratações pontuais, sem nenhum exagero quantitativo. + "A janela de contratação de 2025 já começou", revela executivo de futebol do Fortaleza



"A janela de 2025 de contratação já começou há muito tempo. A montagem de elenco de 2025 já vem sendo feita há bastante tempo, começou nas outras janelas, com as contratações de contratos mais longos, com as renovações que estão sendo feitas, com atletas que já estão sendo monitorados e já estamos conversando visando 2025. É um processo contínuo", explicou Bruno Costa. Fortaleza tem 21 jogadores com contrato para além de 2025 Um detalhe interessante é que boa parte do elenco do Fortaleza tem contrato para além de 2025. São 21 jogadores nesta condição: os goleiros João Ricardo, Santos, Magrão; os laterais Tinga, Mancuso, Pacheco e Felipe Jonatan; o zagueiro Cardona; os meias Pedro Augusto, Zé Welison, Calebe, Martínez, Hércules, Kervin, Kauan e Amorim; os atacantes Iarley, Lucero, Moisés, Breno Lopes e Machuca. Confira o tempo de contrato de todos os atletas do atual elenco do Fortaleza: Goleiros:



João Ricardo - fim de 2027



Santos - fim de 2026



Kozlinski - fim de 2024



Magrão - fim de 2026 Laterais:

Tinga - fim de 2026



Eros Mancuso - agosto de 2028



Pacheco - fim de 2026



Felipe Jonatan - abril de 2027 Zagueiros:

Titi - fim de 2024



Kuscevic - fim de 2024 (empréstimo)



Cardona - fim de 2026



Brítez - fim de 2025 Meio-campistas: