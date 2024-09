"A janela de contratação de 2025 já começou", revela executivo de futebol do Fortaleza

Executivo de futebol Bruno Costa e CEO Marcelo Paz em treino do Fortaleza no CT do Independiente, em Buenos Aires Crédito: Vinícius Palheta/Fortaleza EC

Menos de uma semana depois do fechamento da última janela de transferências do futebol brasileiro em 2024, o Fortaleza já pensa em 2025 nas investidas no mercado da bola. O executivo de futebol do clube, Bruno Costa, revelou em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO que o Leão monitora e conversa com nomes para a próxima temporada. No período recente para contratações, que se encerrou na última segunda-feira, 2, o Tricolor se reforçou com o goleiro Magrão e o lateral-direito Mancuso. Mas algumas tentativas que não se concretizaram já deixam possibilidades abertas para o ano que vem. As tratativas são conduzidas pelo CEO Marcelo Paz, pelo presidente Alex Santiago e pelo próprio Bruno Costa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A janela de 2025 de contratação já começou há muito tempo. A montagem de elenco de 2025 já vem sendo feita há bastante tempo, começou nas outras janelas, com as contratações de contratos mais longos, com as renovações que estão sendo feitas e com atletas que já estão sendo monitorados e já estamos conversando visando 2025. É um processo contínuo", explicou Bruno Costa.