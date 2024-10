Fortaleza não terá Kuscevic e Mancuso contra o Atlético-MG; Brítez retorna

Kervin, convocado pela seleção venezuelana para dois jogos nas Eliminatórias para Copa do Mundo, contra Argentina e Paraguai, é dúvida

No próximo dia 16, o Fortaleza volta a campo para enfrentar o Atlético-MG, às 21h45, na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A do Brasileiro. Para o confronto, que será após a Data Fifa, o Tricolor do Pici já sabe que terá dois desfalques importantes: Kuscevic e Mancuso

Ambos os defensores ficaram suspensos depois da derrota por 3 a 1, frente ao Grêmio, na última sexta-feira, 4. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto o lateral-direito foi expulso.