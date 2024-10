Lucero iguala período de 2023 e repete maior jejum de gols pelo Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 21.09.2024: Lucero. Fortaleza x Bahia. Arena Castelão, campeonato brasileiro série A. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Na última temporada, Lucero viveu um jejum idêntico pelo clube. O atacante ficou sem anotar tentos entre o dia 11 de abril e 31 de maio – quando encerrou a sequência negativa contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Neste período de oito jogos, assim como em 2024, o argentino participou diretamente de um único gol, também com assistência. Ainda em 2023, Lucero chegou a protagonizar outro longo intervalo de tempo sem balançar as redes, mas menor que os atuais: foram sete partidas sem marcar, entre o dia 5 de novembro e 12 de dezembro. O argentino deu fim à seca na última rodada da Série A, com o emblemático gol do meio-campo sobre o Santos na Vila Belmiro, que rebaixou o time paulista à Série B. Apesar de jejum, Lucero segue como segundo maior artilheiro do país Embora não esteja em sua melhor fase, Lucero segue firme no topo do ranking dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. O argentino do Fortaleza ocupa atualmente a segunda posição da lista, atrás apenas de Pedro, do Flamengo, que tem 30 gols marcados no ano – o centroavante rubro-negro teve grave lesão e não joga mais em 2024.